Scoglitti, Alex Cappuzzello annega cercando di salvare un amico

Vittoria - Soccorre un amico e muore annegato. Sino all’ultimo hanno provato a rianimarlo, lo hanno intubato, gli hanno raticato le manovre respiratorie. Ma non c’è stato niente da fare. È morto durante il tragitto dal porticciolo di Scoglitti all’ospedale Guzzardi domenica pomeriggio 4 agosto il 17enne (avrebbe compiuto 18 anni il 21 settembre) Alex Cappuzzello. Una giornata al mare finita tragicamente.

Cappuzzello si era tuffato in acqua, nello specchio di mare antistante l’hotel Mida, uno dei tratti costieri più gettonati di quella zona, per aiutare un suo amico, un coetaneo, che stava accusando qualche difficoltà di troppo nel rientrare. Alex non ci ha pensato su due volte e si è tuffato a sua volta in acqua per soccorrere chi aveva bisogno. Subito, però, a causa delle avverse condizioni marine, si sono accorti entrambi che avrebbero avuto più difficoltà del previsto a rientrare. E hanno chiesto aiuto. Un ragazzo tunisino, chiamato in causa, è a sua volta entrato in acqua per aiutare i due malcapitati. Ma non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco, Francesco Aiello, ha deciso di sospendere tutte le iniziative di intrattenimento in segno di lutto.