Scoglitti, cercava refrigerio dal caldo l’uomo annegato

Vittoria - Avrebbe cercato refrigerio nella vasca di irrigazione di un’a azienda agricola di contrada Anguilla a Scoglitti, il romeno di 42 anni trovato morto nell’impianto.

Questo quanto emergerebbe dalle prime informazioni e dalla visione di alcune telecamere. L’uomo si era immerso portando con sé anche un asciugamano. Forse per un malore, non è riuscito a uscire da quella vasca dal fondo limaccioso. Avrebbe avuto dimora all’interno dell’azienda dove lavorava con regolare contratto. Da qualche giorno aveva chiesto un punto momentaneo di appoggio per problemi familiari in attesa di trovare una nuova sistemazione. Era sposato e aveva dei figli.

Sul posto gli ispettori dello Spresal. Le indagini sono condotte dai carabinieri che all’alba sono stati chiamati dal titolare dell’azienda che aveva rinvenuto il corpo. Per recuperare la salma sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati ad operare in questi frangenti.