Scoglitti, pompieri salvano cane intrappolato in una villa col gommone. VD

Vittoria - Continuano le attività dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che operano nel Ragusano, nei luoghi interessati dalle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi. In particolare le squadre stanno operando a Modica, Scicli, Punta Braccetto e Donnalucata per lo svuotamento di locali commerciali e abitazioni. Si sta intervenendo anche per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale e a liberare autovetture rimaste impantanate.

Una squadra del Comando dei pompieri di Agrigento sta operando con una idrovora ad alto pompaggio dove le quantità di acqua da aspirare sono notevoli. Nel pomeriggio di domenica una squadra di specialisti in soccorso acquatico è intervenuta a Scoglitti, per il salvataggio di un cane rimasto intrappolato sul terrazzo di una villetta allagata. Personale dei vigili del fuoco della sezione fluviale ha raggiunto la villetta allagata con un gommone in dotazione riuscendo a recuperare e portare in salvo l’animale ed affidarlo alle cure del padrone.