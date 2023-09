Scoglitti, minorenne e spacciatore

Vittoria - Nel corso di un mirato servizio serale finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Scoglitti, dopo aver notato la presenza sospetta di un giovane in via Messina, hanno proceduto al controllo del soggetto, minorenne vittoriese, che si è mostrato sin da subito agitato, rivenendo sulla sua persona un involucro in cellophane trasparente, contenente un frammento di piccole dimensioni di sostanza stupefacente del tipo "hashish" dal peso di gr. 55,0 circa, una dose di sostanza stupefacente del tipo "marijuana" di gr. 0,5 circa, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di euro 195,00, dallo stesso dichiarata, in parte, quale provento d’illecita attività di spaccio.

Gli operanti, avendolo sorpreso in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dello strumento di misurazione, hanno esteso il controllo anche all’abitazione del minore recuperando, pertanto, ulteriori gr. 0,5 di sostanza stupefacente del tipo "hashish" nonché un altro bilancino di precisione. All’esito delle perquisizioni personale e domiciliare, i Carabinieri hanno dapprima sequestrato quanto rinvenuto nella disponibilità del giovane e successivamente lo hanno deferito in stato di arresto per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

Esperite le formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto il minore presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria chiamata a giudicarne la condotta illecita.