Scoglitti, sedicenne trae in salvo due anziani in mare

Vittoria - Un ragazzo reggino di anni 16, mentre si trovava in vacanza a Scoglitti, ha tratto in salvo due anziani signori che travolti dalle onde del mare, erano in pericolo di vita. In particolare, la donna stava annegando ed era sott’acqua mentre il marito cercava di aiutarla a riemergere e cadeva anch’egli. Il ragazzo si avvedeva del pericolo e noncurante del mare agitato si prodigava a prestare soccorso, tirando a galla la signora e aiutandoli entrambi a raggiungere la riva.

La donna in particolare aveva bevuto e stava annegando ed era in stato di shock. Una volta scampato il pericolo si riprendeva e ringraziava mio figlio per il gesto di altruismo.