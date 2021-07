Scoglitti, sfiorata tragedia, bancario salva due donne

Vittoria - UN quarantenne vittoriese, bancario e appassionato di arti marziali, residente da anni nel Milanese e in questi giorni in ferie a Scoglitti ieri mattina si è catapultato in mare da una spiaggia della Riviera Gela di Scoglitti, per salvare una giovane mamma che con la propria bambina era stata travolta, a pochissima distanza dalla riva, da un'onda, rischiando di annegare.

Due giorni fa, alla Baia del Sole, una donna di appena 46 anni sarebbe annegata se non fosse stata salvata da due ragazzi di Gela. Purtroppo, non c'è servizio di salvataggio in mare, nel tratto Kamarina Baia Dorica.