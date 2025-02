Scontro all’alba sulla Ragusa-Catania: due feriti, uno è grave

Lentini, Siracusa - Incidente questa mattina, intorno alle 5.30, sulla strada statale Ragusa – Catania, in contrada Marcellino. Due persone sono rimate ferite, una delle quali in gravi condizioni. Entrambe sono state trasferite d’urgenza all’ospedale di Lentini. Secondo una prima ricostruzione l’impatto molto violento è avvenuto tra una Jeep Renegade, condotta da un uomo che stava percorrendo la strada in direzione Catania, e un camion che procedeva in senso opposto. I mezzi si sono ribaltati.

Convolta una Audi A3, i cui occupanti sono rimasti illesi.