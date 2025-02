Scontro all’alba sulla Ragusa-Catania tra due auto di grossa cilindrata, due feriti in codice rosso

Licodia Eubea - Scontro frontale al km 28 circa della Ss 514, Catania-Ragusa, in territorio di Licodia Eubea tra una Skoda Karok e un’Audi. Il sinistro, più precisamente si è registrato intorno alle 7,30 circa di stamani, in prossimità dell’innesto con Sciri-Mazzarrone. Il bilancio è di due feriti, entrambi in codice rosso, i quali sono stati soccorsi dai sanitari del 118 delle postazioni di Chiaramonte Gulfi e dell’ambulanza medicalizzata di Grammichele e trasferiti negli ospedali di Ragusa e Caltagirone.

Si è reso altresì indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco di Caltagirone per estrarre uno dei due feriti dalle lamiere. La dinamica e la ricostruzione del sinistro è affidata agli agenti del distaccamento della polizia stradale di Vittoria. Le cause che hanno determinato il sinistro sono ancora al vaglio della Polstrada. A supporto, per quanto concerne la viabilità, hanno operato i carabinieri della Stazione di Licodia Eubea e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Caltagirone. Il traffico ha subìto rallentamenti sui due rispettivi sensi di marcia e deviato su percorsi alternativi.