Scontro auto morto, muore Salvatore Buremi, 31 anni

Lentini - Un tragico incidente stradale si è verificato in via Etnea davanti il bar Europa nella tarda serata di ieri, a Lentini. La vittima è Salvatore Buremi, 31 anni che in sella al suo Scooter SH 200 si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 L.

L’impatto è stato violento tanto che il giovane sarebbe è incastrato sotto l’autovettura. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è deceduto subito dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto i carabinieri di Lentini e Carlentini per gli accertamenti del caso.