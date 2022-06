Scontro auto moto, morti due giovani in via Etnea

Catania - Due morti in un incidente. E’ successo poco prima delle 2 di notte nella centralissima via Etnea di Catania all’angolo con via Istituto Sacro Cuore. Nello scontro fra un'auto e una moto hanno perso la vita due ragazzi in sella alla moto. A bordo dell’auto due giovani, un uomo e una donna rimasti lievemente feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia e i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma senza successo. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati.