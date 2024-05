Scontro auto-scooter, dopo 10 giorni di agonia

Palermo - Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella zona dell’Ucciardone a Palermo, il 26 aprile scorso. A bordo dello scooter era rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura che gli aveva procurato gravi traumi. A distanza di dieci giorni Raffaele Pesco di 57 anni è morto in ospedale a Villa Sofia. Adesso una donna di 46 anni è indagata per omicidio stradale. L’auto è stata sequestrata. Su Facebook il ricordo della Confraternita di Maria SS. delle Grazie ai Pirriaturi al Capo, di cui la povera vittima faceva parte. «La nostra Confraternita esprime il cordoglio per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari -si legge nel post - . Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie».