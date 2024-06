Scontro con una Panda, Andrea muore dopo 7 giorni di agonia

Acireale - Nella notte appena trascorsa, dopo una settimana di agonia nel reparto di rianimazione, è venuto a mancare Andrea Fiorenza. Il giovane di 26 anni era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte dello scorso 28 maggio in via Cordovado, nella frazione acese di Piano D'Api. Andrea era alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda.

Le cause precise dell'incidente sono ancora sotto esame da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. Subito dopo il violento impatto, il 26enne era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Acireale. Inizialmente ricoverato nel reparto di ortopedia per una frattura al femore, le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, Andrea non è riuscito a superare la gravità delle sue condizioni.