Scontro fra camion sulla Messina-Catania, muore dopo 2 settimane

Ramacca - A distanza di due settimane dal terribile incidente, Ramacca è sotto choc per una giovane vita spezzata. Vincenzo Catanese, di 33 anni, è morto questa mattina. L'uomo, alla guida di un tir che trasportava cassette di plastica piene di frutta, stava percorrendo il tratto dell'autostrada Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo, quando ha perso il controllo del mezzo.

Il camion ha invaso la corsia opposta dell'autostrada, dopo aver sfondato lo spartitraffico, scontrandosi con un altro mezzo pesante che trasportava olio esausto in una cisterna. L'uomo è stato soccorso con un elicottero del 118 e portato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è entrato in codice rosso per un politrauma. Dopo due settimane di tentativi di salvarlo, Vincenzo Catanese è deceduto, lasciando la moglie e un figlio piccolo.