Scontro fra due auto, cappotta utilitaria sulla Modica-Scicli

Modica - Incidente stradale stamattina intorno alle 9,30 in via Sorda Scicli nei pressi di Contrada Pirato Cava Maria. Si tratta di un tamponamento tra due utilitarie, una Yunday, condotta da un ragusano di 67 anni (illeso), e una Mitsubishi Colt, condotta da uno sciclitano di 87 anni, che viaggiava con la moglie di 72 anni, entrambi trasportati in ospedale. Ancora non si conoscono le prognosi.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia di Stato e l’ambulanza del 118. La trafficatissima arteria è rimasta chiusa in direzione Scicli.