Scontro fra due auto sulla Modica-Rosolini, tre feriti

Modica - Tre feriti nello scontro tra due auto nella mattinata di oggi sulla provinciale Sant'Alessandra Modica-Rosolini. Per cause da accertare si sono scontrate una Hyundai e una Renault Clio. Su quest'ultima auto c'erano due persone, padre e figlio. Solo il conducente nell'altra vettura. Tutti gli occupanti delle auto sono di Rosolini. Le ferite più gravi le ha riportate il conducente della Clio che ne avrà per un mese.

I tre feriti sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Modica. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i due congiunti dalle lamiere contorte dell’auto, il 118 e la Polizia locale di Modica.