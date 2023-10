Scontro fra moto al lungomare, muore un ventenne, tre feriti, uno grave

Avola - Tragedia all’alba di oggi sul lungomare di Avola, morto un giovane motociclista. Sull’incidente mortale indagano i Carabinieri, quello che è certo, al momento, è che quattro centauri, in sella a due moto di grossa cilindrata, Africa twin e Kawasaki, viaggiavano su via Aldo Moro quando, quasi all’altezza di piazza Robinson, c’è stato un tremendo impatto tra i mezzi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri nucleo Radiomobile di Noto, anche gli operatori del 118. Per uno dei centauri non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un secondo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le altre due persone in sella sono rimaste ferite. La vittima è un giovane di appena 22 anni. Secondo i primi accertamenti, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.