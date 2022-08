Scontro fra moto e auto, muore Rosario Pagano

Villafrati, Palermo - Tragico incidente stradale ieri sulla Palermo-Agrigento all'altezza di Villafrati. Una moto e un'auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nell'impatto è morto Rosario Pagano, 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia, che era alla guida della due ruote e dopo l'impatto è stato sbalzato dalla sella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo. Sul sinistro indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i mezzi coinvolti - una Honda e una Audi - sono stati sequestrati.

La notizia ha scosso la piccola Ventimiglia dove Pagano, poliziottto in pensione, era parecchio conosciuto e stimato. "La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore", ha scritto su Facebook Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, nonché consigliere comunale a Palermo. "Ieri mattina ci siamo incontrati al negozio, come sempre sorridente ci siamo scambiati l'ultimo saluto voglio ricordarti sempre così con quel dolce sorriso", è il commento lasciato da Giovanna Costa.