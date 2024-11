Scontro fra moto e furgone sulla Ragusa-Santa Croce: due feriti, uno è grave

Ragusa - Incidente stradale questa mattina all'alba sulla strada provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina in contrada Magazzè. Sono rimasti feriti due uomini, un gambiano e un maliano, che viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause da accertare, nei pressi della centrale elettrica, si è scontrata con un furgone. Il conducente della moto, di nazionalità gambiana, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Il passeggero maliano, invece, ha riportato ferite più gravi ed è stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’uomo lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono considerate critiche.