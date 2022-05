Scontro fra scooter, Mario Pellegrino aveva 16 anni

Trapani - Un ragazzo di 16 anni di Custonaci, Mario Pellegrino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stanotte intorno all’1.15 in via Virgilio, a Trapani. Il giovane era alla guida di un scooter Honda Sh e si è scontrato con un altro scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un ventiduenne rimasto ferito e trasportato prima all’ospedale Sant'Antonio Abate e poi all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto a un incrocio. Ferito anche il passeggero della moto guidata dal sedicenne. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

La famiglia di Mario è molto conosciuta a Custonaci. Il padre Francesco è uno dei fratelli titolari dell'impresa Sud Marmi. Lo zio, Vito Pellegrino, è il presidente di Sicindustria Trapani, ha rilevato il posto di Gregory Bongiorno. Il ragazzo portava il nome del nonno, fondatore dell'azienda nel 1980.

Il Comune di Custonaci esprime il proprio cordoglio su Facebook: «Il sindaco Giuseppe Morfino, l'amministrazione comunale e la comunità di Custonaci si stringono attorno alla famiglia Pellegrino per la tremenda perdita del giovane Mario. Alla famiglia Pellegrino la vicinanza e l'affetto di tutta la comunità, sconvolta e attonita da questo terribile lutto», si legge sula pagina del Comune. E in altro un post su Facebook la squadra di calcio dell'Acd Custonaci scrive: «Il mondo del calcio e tutta la nostra realtà sportiva si uniscono al cordoglio e alla sofferenza della famiglia Pellegrino per la perdita del giovane Mario. I giovani sono il nostro futuro e quando vengono strappati alla vita così ci viene tolto un pezzetto di futuro. Sentite condoglianze a tutta la famiglia Pellegrino». Lo stesso fa il Roller Team: «Tutto il Custonaci Roller Team - scrive - si stringe al dolore della famiglia Pellegrino per la prematura scomparsa di Mario. Sentite condoglianze». L'Asd Calcio Trapani 2022 ha sospeso gli allenamenti nella sede di Cornino. «Tutta la nostra società - scrive - fa le più sentite condoglianze alla famiglia Pellegrino per la prematura scomparsa di Mario Pellegrino. Per rispetto alla famiglia e a tutta la comunità di Custonaci, domani gli allenamenti nella nostra sede di Cornino sono sospesi». I locali di Custonaci hanno annullato le serate.