Scontro fra tre auto, morto un 38enne

Paternò - Incidente mortale sabato sera, 12 giugno, sull’Autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in territorio di Paternò. A perdere la vita è stato un uomo 38enne di Castel di Iudica che viaggiava su una Golf Volkswagen, al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. Non nota al momento la dinamica, sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catenanuova per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica, due ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco per le le operazioni di soccorso e di sicurezza.