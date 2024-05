Scontro fra utilitarie, muore Tommaso Di Giacomo, 22 anni

Trapani - Incidente mortale lungo la statale 187 a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. È accaduto nei pressi di un rifornimento di carburanti. A perdere la vita Tommaso Di Giacomo, 22 anni, originario di Palermo. Il giovane viaggiava a bordo di una Peugeot 2008 blu che, per cause che sono in corso di accertamenti, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una donna. Dopo lo scontro l’auto è uscita fuori strada per finire la sua corsa contro un muretto e un palo dell’illuminazione pubblica. Per il ventiduenne non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.