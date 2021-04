Scontro frontale a Ispica, grave un uomo

Ispica - Un uomo di 76 anni, R.T., ispicese, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina in contrada Bufali Marza. L'uomo era alla guida di una Ford Focus station wagon che si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Le condizioni del 76enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Maggiore" di Modica.

Dopo le prime cure, i medici ne hanno ordinato il trasferimento in eliambulanza al Policlinico di Messina. Ferite non gravi per il conducente della Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica, l'ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi.