Scontro frontale all'alba, 3 giovani morti nel Vercellese

Vercelli - Tre giovani, tra i 20 e i 22 anni, sono morti all'alba, nello scontro tra due auto sulla strada provinciale 230 a Villarboit (Vercelli). Nell'incidente ci sono anche due feriti, di cui uno grave, portato all'ospedale di Novara. Le due auto si sono scontrate all'altezza di una curva che conduce all'abitato di Busonengo. L'urto è stato violentissimo.

Dopo l’impatto le auto sono finite fuori strada. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Santhià per estrarre le persone dalle lamiere delle vetture. Ma per i tre giovani non c’è stato nulla da fare: sono morti nonostante i tentativi dei soccorritori si salvargli la vita. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.