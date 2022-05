Scontro frontale fra due moto, muore Salvatore Arcidiacono

Giarre - E’ pesantissimo il bilancio di uno scontro frontale avvenuto attorno alle 21 di venerdì sera lungo la via Finocchiaro Aprile a Giarre all’ingresso nord della città: un morto e un ferito grave.

La vittima è un 55enne di Mascali, Salvatore Arcidiacono, mentre il ferito, un 27enne di Mascali, disarcionato dal sellino in seguito al violento impatto, è stato condotto dal 118 all’ospedale di Acireale.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, che si trovava in via Finocchiaro Aprile, si stesse immettendo nella corsia di marcia in direzione di Mascali quando è sopraggiunta la moto guidata dal 27enne in direzione di Giarre.

Complice la scarsa luminosità del tratto stradale in questione, teatro, in passato, di altri incidenti mortali, è avvenuto il violentissimo scontro. Nonostante la vittima indossasse il casco i traumi riportati hanno reso vano il tentativo di soccorso dei sanitari.