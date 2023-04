Scontro frontale, muore Francesco Mannella, 29 anni. FT

Agrigento - Francesco Mannella, 29 anni e residente a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è morto all’ospedale San Giovanni di Dio, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale lungo la statale Agrigento- Raffadali. A scontrarsi, per cause che i carabinieri stanno cercando di ricostruire, sono state due Volkswagen Golf. La vittima era alla guida di una delle due auto, mentre sull’altra Golf viaggiavano due giovani di 20 e 21 anni, che hanno riportato ferite lievi.

Liberati dalle lamiere accartocciate grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i due sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto soccorso.