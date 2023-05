Scontro frontale, muore un 45enne, grave un altro guidatore

Paternò - Scontro frontale intorno alle 13.30 sulla strada statale 284 – all’altezza del bivio Scalilli – che collega i Comuni di Paternò e Randazzo, nel Catanese. L’impatto tra un furgone che viaggiava in direzione Adrano e una Peugeot 2008 in senso opposto è stato fatale per il guidatore dell’auto, finita sul guardrail. L’uomo, 45enne, è morto sul colpo. Mentre risulta ferito gravemente l’uomo alla guida del furgone, trasportato all’ospedale San Marco di Librino. Coinvolta nell’incidente anche una Renault Scenic su cui viaggiava una famiglia di Ragalna: anche loro sono stati trasferiti in ospedale per precauzione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, i vigili del fuoco di Paternò e Adrano, i carabinieri di Paternò e la polizia stradale di Randazzo che ha provveduto a chiudere la statale 284