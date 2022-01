Scontro frontale, perde la vita Orazio Intravaia, 35 anni

Tremestieri Etneo , Catania - Un’altra vittima della strada. Una domenica di lutto per Tremestieri Etneo. È morto Orazio Intravaia, 35 anni, a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa. L’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’altra auto. La dinamica però è ancora tutta da chiarire.

A dare la triste notizia, è stato il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando. “Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale. Uno sconto frontale con un’ auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane. Ci stringiamo con partecipazione al dolore della famiglia e di tutti gli amici di Orazio”, ha scritto il primo cittadino su fb.