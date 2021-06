Scontro frontale tra un'auto e un tir, un morto e un ferito

Caltagirone - Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita in uno contro frontale tra un autocarro ed un’autovettura avvenuto sulla Strada statale 417, al km 7, in territorio di Caltagirone (Catania). Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere l'esecuzione delle necessarie operazioni di sgombero dei veicoli e pulizia del piano viabile. Sul posto è presente personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, oltre che del 118.