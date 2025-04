Scontro frontale tra una Panda e una Minicar: muore una 50enne. Feriti 3 giovani, uno ègravissimo

Capo d'Orlando, Messina - Incidente mortale questa mattina a Capo d’Orlando, sulla strada statale 113 all’altezza di contrada Drago. A scontrarsi una fiat panda ed una minicar a bordo della quale 3 giovani dell’hinterland. Ad avere la peggio l’orlandina Rosa Cortese, 50 anni, che si trovava all’interno dell’utilitaria condotta dal marito. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto tra i due mezzi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di sant’agata militello che hanno faticato per estrarre dalle lamiere della minicar i tre giovani. Due di loro sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale santagatese mentre un terzo, il più grave, è stato trasferito in elisoccorso al policlinico di Messina.

Sul posto gli agenti della polizia locale, guidati dalla comandante Teresa Castano, la polizia del commissariato paladino, i carabinieri della compagnia di Sant’Agata Militello e tre ambulanze del 118. Il conducente della panda sembra non aver riportato ferite gravi. L’impatto è avvenuto in un lungo rettilineo della strada statale, più volte teatro di incidenti stradali.