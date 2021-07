Scontro frontale, un'auto carambola

Rosolini - Incidente lungo la Rosolini-Pachino, in cui si è registrato lo scontro tra una Yaris, alla cui guida era una giovane mamma, e una Peugeot 2008 GT, su cui viaggiava un ragazzo della provincia di Messina che non ha riportato nessuna ferita. La Peugeot, proveniente da Pachino, doveva immettersi nell’autostrada Siracusa-Gela, e nell’impatto con la Yaris, che da Rosolini si dirigeva verso Pachino, si è capovolta. La Peugeot è stata tamponata nel lato destro, mentre la Yaris in quello sinistro.

Una giovane mamma, che viaggiava sulla Toyota, D.S., è stata trasportata all’ospedale di Modica.