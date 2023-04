Scontro furgone e tir, un morto a Giardini Naxos. FT

Giardini Naxos - Il bilancio è di un morto e un ferito grave drammatico incidente avvenuto nella notte sull’autostrada Messina-Catania. Erano appena passate le 4:30 di oggi, giovedì 13 aprile quando io due a bordo di un furgone si sono scontrati con un autoarticolato lungo l’autostrada A18 in direzione della città di Messina.

Sono entrambi commercianti di pesce originari di Messina. La persona deceduta ha 70 anni, si chiamava Giuseppe Ieni, mentre il passeggero è il figlio di 32 anni. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che i due commercianti fossero a bordo del loro furgone di ritorno al mercato del pesce di Riposto, dove sono soliti acquistare il pesce da rivendere. Il loro veicolo si è scontrato con un autoarticolato nei pressi dell’area di servizio di Calatabiano Est, poco distante dall’uscita per Giardini Naxos.

Le cause sono ancora al vaglio e al momento gli inquirenti non escludono ipotesi. L’impatto è stato molto violento. Il mezzo su cui viaggiavano i due è finito sotto il pesante traino dell’autoarticolato. Nessuna possibilità di salvezza per l’uomo alla guida del furgone.