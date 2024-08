Scontro moto-auto, 3 feriti sulla Modica-Ragusa

Modica - Due turisti maltesi in codice rosso. È il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17 lungo la statale 115 tra RAGUSA e Modica. I due turisti erano in sella a una moto che in un tratto di curva si è scontrata con una Panda condotta da un 57enne modicano. I due centauri sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; in ospedale, ma in codice giallo, anche il conducente dell'autovettura. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.