Scontro moto furgone, è morto il 20enne rimasto ferito

Ragusa - È morto il 20enne originario del Mali rimasto ferito nello scontro fra una moto e un furgone lungo la Ragusa-Santa Croce Camerina. Il giovane, C.D. le sue iniziali, viaggiava come passeggero dello scooter condotto da un amico 23enne anch'egli straniero. Ricoverato al Guzzardi di Vittoria, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico, è spirato al Cannizzaro di Catania, ospedale in cui era stato trasferito per l'aggravarsi del quadro clinico.

L'incidente si era verificato all'alba di ieri.