Scontro sulla Statale 115 Siracusa - Avola: motociclista in fin di vita

Avola - Incidente stradale a Siracusa, sulla strada Statale 115, subito dopo la rotatoria di Fontane Bianche, in direzione Avola. Secondo una prima ricostruzione pare che l'impatto si sia verificato tra una moto che marciava in direzione Avola e un furgone che andava verso Siracusa. Ad avere la peggio il centauro, che ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dello scontro.