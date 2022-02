Scontro sulla Avola-Noto, 3 feriti, uno grave

Avola - Tre feriti, fra cui un 43enne di Melilli, I.G., in prognosi riservata: è il bilancio di un Incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sull'autostrada A18 Siracusa-Gela, nel tratto Noto-Avola. Per cause da accertare si sono scontrate due auto - una Giulietta Alfa Romeo e una Maserati - che viaggiavano nella stessa direzione Noto-Avola. Gli altri due feriti sono un 76enne di Comiso, P.S. e un 50enne di Vittoria, P.A. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Siracusa.