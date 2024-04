Scontro tra auto e camion, morto un palermitano di 23 anni

Brolo, Messina - Incidente mortale tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Caprileone in direzione Palermo sull'A20. Un'auto nel primo pomeriggio si è scontrata con un mezzo pesante e a perdere la vita è stato un ragazzo di 23 anni originario di Palermo, di cui ancora non si conoscono le generalità. Un'altra persona risulta gravemente ferita ed è stata trasferita all'ospedale di Sant'Agata Militello. Sul posto gli agenti della polizia stradale, vigili del Fuoco e 118. Lungo l'autostrada in vigore l'uscita obbligatoria a Brolo e rientro a Rocca di Caprileone.