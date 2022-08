Scontro tra auto e moto sulla statale Modica Ragusa, grave motociclista

Ragusa - Scontro tra un autocarro Iveco e una moto di grossa cilindrata sulla statale 115 Modica-Ragusa, in contrada Lusia, in territorio ragusano. Si è trattato di un incidente frontale. Il motociclista, in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il sinistro si è registrato alle ore 11,30 sulla ss194 al km 88,100.

Il sinistro stradale è stato rilevato dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa; in ausilio per viabilità sono intervenuti i Carabinieri e la Volante della Questura di Ragusa.