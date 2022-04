Sciacca, scontro tra 2 auto sulla statale: muore una donna, ferito un bimbo

Sciacca, Ag - E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 624, alle porte di Sciacca, nei pressi della località Piana. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mazda e una Jeep Compass. Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 65 anni di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero del Suv. Nell’incidente risulterebbero ferite, ma non in gravi condizioni, altre tre persone.

Si tratta di un bimbo, della madre e del conducente dell’altro mezzo, un uomo originario di Santa Margherita Belice. Tutti si trovano adesso all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, il personale medico ed i vigili del fuoco. Il traffico è rallentato e Anas che ha inviato alcune squadre sul luogo dell’incidente per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.