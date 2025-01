Modica - Scontro tra due auto sulla Marina di Modica-Sampieri nel primo pomeriggio di oggi. Nell’impatto coinvolte una Fiat Panda e un’Alfa Romeo 159 che procedevano in senso opposto. Le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. Significativi i danni ai veicoli. Sul posto i sanitari del 118. Per fortuna, i conducenti hanno riportato ferite lievi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per accertare le responsabilità del sinistro.