Scontro tra due auto: un bambino tra i 3 feriti

Siracusa - Grave incidente in via Elorina, a Siracusa. Due i mezzi coinvolti nello scontro: una Fiat Idea con una sola persona a bordo e una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano una donna e un bambino. Le persone coinvolte sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Una delle due conducenti è in codice rosso. Da chiarire la dinamica. L’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra di sorpasso azzardata.