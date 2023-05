Scontro tra due auto, una donna morta e 3 feriti

Sciacca, Agrigento - Una donna è morta ieri sera in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, in località Bordea, alle porte del centro abitato di Sciacca. Per cause tuttora in corso di accertamento, si sono scontrate due autovetture, una Jeep Renegade e un'Opel Corsa. La vittima viaggiava nel sedile posteriore di quest'ultima auto. Le due persone che invece si trovavano davanti sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale di Sciacca. All'interno dell'area di emergenza del "Giovanni Paolo II" si trova anche al conducente del Suv.