Scontro tra due moto, un morto e un ferito

Solarino - Una tranquilla passeggiata in moto tra amici si è trasformata in tragedia. Un 35enne ha perso la vita lungo la statale 124 Solarino-Palazzolo, nei pressi di Solarino. Era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto a bordo strada forse a causa di un contatto con l’altra moto.

La dinamica dell’impatto non ha lasciato scampo allo sfortunato centauro, nonostante i primi disperati tentativi di soccorso. Sul posto è intervenuto il 118, chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Per il 35enne, purtroppo non c’era più nulla da fare.

L’altro uomo coinvolto nell’impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. E’ stata aperta una inchiesta per omicidio stradale da parte della Procura di Siracusa.