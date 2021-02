Scontro tra due motorini, 15 enne grave

Modica- Si trova ricoverato all'Ospedale "Maggiore" di Modica e in prognosi riservata un ragazzo 15 enne, che questo pomeriggio, per cause da accertare, percorrendo il Viale Manzoni a Modica Alta, ha urtato con il suo scooter un altro motorino finendo a terra e riportando seri danni.

Il giovane scooterista è stato operato d'urgenza nel reparto di Chirurgia del nosocomio modicano, dall'equipe del primario Goffredo Caldarera, avendo riportato la lesione pancreatica e la rottura della milza. Lievi ferite per l'altro ragazzo coinvolto nel sinistro.