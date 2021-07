Scontro tra furgone e auto, un morto ad Augusta

Augusta - Poco prima delle 13 di oggi, 27 luglio, i Vigili del fuoco di Augusta sono intervenuti sulla SS 193 al km 0 per Augusta per un grave incidente stradale. L’incidente ha coinvolto due mezzi, un autofurgone che andando fuori strada ha finito la corsa contro un albero, e una Fiat punto che si è ribaltata. Deceduto il conducente della vettura.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di rilievi. Accorsi sul posto anche 118 e carabinieri. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.