Scontro tra moto e camion sulla statale di Caltagione, un morto

Caltagirone - La strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al chilometro 66.800, a Catania, a causa di un incidente tra una moto e un camion. Il conducente del motociclo è morto. Lo rende noto l’Anas. L’incidente è avvenuto nel tratto in cui è in fase di realizzazione il sottopasso ferroviario. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.