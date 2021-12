Scontro tra un'auto e uno scooter: grave un ragazzo di 18 anni

Rosolini - E' in gravi condizioni un 18enne di Rosolini, S.R., rimasto ferito nella notte di Natale in un incidente stradale verificatosi a Rosolini all'incrocio tra le vie Galileo e Rossini. Il giovane era a bordo del suo scooter che si è scontrato con un'auto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi: è stato trasportato all'ospedale di Avola e, da qui, all'ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Ha un serio trauma cranico e fratture in diverse parti del corpo. La prognosi è riservata. Sull'incidente indagano i carabinieri.