Scooter contro auto all'incrocio: muore 24enne

Catania - E' di un morto il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Catania, in viale Mario Rapisardi, nel quartiere Nesima. La vittima, un giovane di 24 anni, alla guida di uno scooter, si è scontrata per cause ancora da accertare con una Smart.

L’impatto, avvenuto all’angolo tra via Fabio Filzi e via Lavaggi, è stato fatale. Per il centauro i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre il conducente dell’auto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, i sanitari del 118 e i vigili urbani per i rilievi.