Scooter contro camion: Giuliano Napoli, 16 anni, muore andando a scuola

Sassuolo, Mo - Giuliano Napoli Un ragazzino di 16 anni è morto sul colpo stamani a Sassuolo, nel modenese, scontrandosi in motorino contro un camion guidato da un 41enne (foto). L'incidente è avvenuto all’altezza di una curva, all’incrocio tra due vie: sul caso indaga la polizia locale ma, a quanto pare, il camionista non ha potuto far niente per evitare l’impatto.

Sul posto sono giunte automedica e ambulanza - chiamate dai passanti che hanno assistito alla scena - ma per il ragazzino, incastrato tra motrice e rimorchio, non c’era già più nulla da fare. Giuliano stava andando a scuola, all’istituto Alessandro Volta, dove compagni e professori l’hanno aspettato invano. "Consiglio di non continuare a far girare su Whatsapp il video dell'incidente di questa mattina – ammonisce il sindaco, Francesco Menani -, oltre alla mancanza di rispetto si possono passare grossi guai".