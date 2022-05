Partinico, Pa - Un uomo sulla quarantina, in sella a un motorino elettrico, è morto sul colpo attorno alle 11 di questa mattina a Partinico, nel palermitano, scontrandosi con un camion all’altezza di via Vecchia di Borgetto (foto) e finendo sotto le ruote del mezzo pesante. La vittima ha perso molto sangue dalla testa e quando il 118 è arrivato era già tardi. Sul posto polizia municipale e i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento...