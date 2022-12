Scooter contro un'auto: muore un commercialista

Gravina, Catania - Incidente mortale in via San Paolo. Ha perso la vita il 60enne Alfio Coco, residente a Mascalucia.

Il professionusta 60enne era a bordo di un ciclomotore, era un noto e apprezzato commercialista che operava a Catania. L’uomo, dopo essere uscito dal proprio studio, stava facendo ritorno a casa e aveva con sé una busta contenente la spesa fatta poco prima. La sua intenzione era quella di ritornare a casa, lasciare ciò che aveva acquistato e recarsi nuovamente a lavoro. Purtroppo la sua vita è stata tragicamente spezzata prima di arrivare a casa.

Coco stava percorrendo la via San Paolo, risalendola in direzione Mascalucia. Nel senso opposto, però, improvvisamente si è trovato di fronte un’auto guidata da una donna. Tra la moto e l’auto, però, non risulta esserci stato alcun impatto. Forse il centauro, per evitare lo scontro con l’auto, avrebbe perso il controllo della propria moto che “impazzita” ha proseguito la sua corsa. Il 60enne è sbalzato in aria andando a sbattere su un'altra auto che transitava nel senso opposto. La vittima è morta sul colpo, per un trauma toracico.

Il personale del 118 ha immediatamente constatato il decesso dell’uomo, che non è stato neanche trasportato in ospedale. Il sostituto procuratore di turno ha predisposto il sequestro di entrambi i mezzi e ha rilasciato la salma alla famiglia.